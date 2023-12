Stormgate: nuovo trailer ai TGA 2023 per lo strategico degli autori di StarCraft

Stormgate è protagonista di un nuovo trailer pubblicato in occasione dei The Game Awards 2023, che mostra qualcosa di più del gameplay per questo interessante strategico da Frost Giant Studio, team fondato da alcuni degli autori di StarCraft.

A presentare gioco e trailer sul palco dell'evento c'era Simu Liu, attore noto per le sue interpretazioni in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Barbie e svariate serie TV e che nel gioco interpreterà un personaggio chiamato Wars, facente parte della fazione degli Infernals.

Nel video vediamo qualcosa delle ambientazioni, della storia e del gameplay del gioco.