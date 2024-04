Hunter x Hunter: Nen x Impact annunciato per PS5, Nintendo Switch e PC, trailer e primi dettagli

Hunter x Hunter: Nen x Impact è un picchiaduro 2D dove ogni giocatore schiera in campo una squadra da tre personaggi. Durante i duelli sarà possibile cambiare il personaggio attivo in campo in qualsiasi momento ed eseguire degli attacchi combinati tra i membri del team.

I primi dettagli sul picchiaduro di Hunter x Hunter

Dai primi dettagli offerti, apprendiamo che è possibile eseguire le combo premendo un solo pulsante, chiamato Rush Button. Man mano che il combattimento prosegue i personaggi riempiranno la barra delle "Aura Art", dei colpi coreografici la cui potenza è determinata in base alla sopracitata barra.

È possibile anche lanciare le Aura Art di più personaggi contemporaneamente, dando vita a combinazioni micidiali. La meccanica "Over Gear" permette di aumentare la potenza, la velocità e gli altri parametri di un personaggio, ma per un periodo limitato e solo una volta per duello.











Stando alle informazioni condivise da Bushiroad Games, Hunter x Hunter: Nen x Impact può essere giocato in solitaria con l'IA o affrontando un altro giocatore in multiplayer locale o online. La brutta notizia è che il cross-platform purtroppo non sarà supportato, mentre la buona è che il gioco sarà localizzato in italiano.

Per quanto riguarda il roster di lottatori al momento sono stati confermati nel roster Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka e Netereo, con altri che verranno sicuramente svelati in seguito.