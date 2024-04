Dragon's Dogma 2: una mod attiva il path tracing nascosto nei file, l'analisi di Digital Foundry

La mod in questione, che volendo potete scaricare da NexusMods , permette di attivare il path tracing per l'illuminazione, ombre e riflessi in tempo reale. Il risultato è ottimo, con dettagli di materiali e fonti di luce di qualità nettamente maggiore rispetto alla semplice illuminazione globale in ray-tracing disponibile in Dragon's Dogma 2.

Tra i file di gioco di Dragon's Dogma 2 è nascosto il path tracing o in ogni caso una versione incompleta, che volendo è possibile attivare grazie alla mod Graphics Suite Alpha di EXXXCellent , che per primo ha scoperto la presenza di questa tecnologia nelle stringhe del codice di gioco. La mod ha attirato la curiosità dei tech enthusiast di Digital Foundry, che hanno realizzato un video di analisi dedicato, che trovate nel player sottostante.

I test di Digital Foundry

Non tutto è oro ciò che luccica. La mod infatti non aggiunge del denoising, creando una sorta di effetto grana che sporca l'immagine. Inoltre, le performance risentono molto dell'utilizzo di questa tecnologia.

Stando ai test di Digital Foundry, con impostazioni per il path tracing ottimali, risoluzione 4K e DLSS Performance, un mostro di potenza come la RTX 4090 può scendere sui 40 fps in scenari GPU-bounded.

Appare chiaro, dunque, che a un certo punto dello sviluppo di Dragon's Dogma 2, il team di Itsuno abbia lavorato per implementare il path tracing, salvo poi scartare l'idea in un secondo momento, un po' come avvenuto per il Frame Generation di NVIDIA, già incluso nei file di gioco ma attivabile solo utilizzando una mod.