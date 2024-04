Dragon's Dogma 2: come sbloccare la classe Eroe Leggendario

Ecco come sbloccare l'Eroe Leggendario di Dragon's Dogma 2, una vocazione in grado di usare le abilità di tutte le altre classi del gioco.

L'Eroe Leggendario è una delle classi avanzate di Dragon's Dogma 2 e la sua peculiarità è che può utilizzare tutte le armi, armature e buona parte delle abilità attive delle altre vocazioni del gioco. Insomma, un tuttofare bravo in tutto, ma che non eccelle in nulla, con alcuni limiti da tenere in considerazione. Di seguito vi spiegheremo come sbloccare questa classe.

Come ottenere il Liquore di Salamandra Prima di ogni altra cosa dovrete ottenere il Liquore di Salamandra Prima ancora di parlare con il PNG che permette di sbloccare la classe dell'Eroe Leggendario, vi suggeriamo di giocare di anticipo e ottenere tre unità di Liquore di Salamandra, in modo da risparmiarvi un paio di pietre del teletrasporto. Questa bevanda infatti sarà indispensabile per convincere la persona in questione a insegnarvi questa vocazione. È possibile ottenere il Liquore di Salamandra in vari modi, ma si tratta di un oggetto abbastanza raro. Fortunatamente esiste un piccolo segreto per ricevere tre unità in un lampo, a patto che siate in possesso di 15.000 monete d'oro e una maschera da Feride (se il vostro Arisen è un feride non è necessaria), che potrete acquistare presso vari mercanti, incluso Ibrahim alla Stazione di Posta. Se avete tutto l'occorrente, indossate la maschera e dirigetevi presso la bancarella dei liquori di Higg a nord di Bakbattahl, nel punto indicato qua sopra. Alla sinistra della taverna notere un piccolo recinto con del fieno all'interno e due sacchi all'esterno. Raccogliete uno dei sacchi con il tasto R2 / RT, portatelo all'interno del recinto e lasciatelo a terra. Una volta fatto verrete notati da Kernel, che chiederà ai suoi uomini di scortarvi all'interno (se avete la maschera da Feride, altrimenti verrete mandati in gattabuglia). In questo modo potrete parlare con il mercante speciale Ezekiel, da cui potrete acquistare 3 unità di Liquore di Salamandra per 5.000 monete l'uno.

Come sbloccare l'Eroe Leggendario Dove si trova Lamond e il tragitto per raggiungere l'Isola Vulcanica passando dalla Grotta di Drabnir Ora che avete il prezioso Liquore di Salamandra è tempo di mettersi in viaggio fino all'Isola Vulcanica. Potrete raggiungere quest'area nelle fasi avanzate dell'avventura semplicemente passando per il portone a sudest di Bakbattahl, ma visto che a quel punto sarete vicini a titoli di coda vi sconsigliamo di attendere così a lungo per sbloccare questa classe. Esiste fortunatamente una strada alternativa per arrivare all'Isola Vulcanica, per quanto è un percorso piuttosto lungo. Partendo da Bakbattahl, uscite dalla città in direzione sudovest e proseguite lungo il percorso che abbiamo segnalato nella mappa qui sopra. Lungo la strada troverete la "Grotta di Drabnir", un dungeon piuttosto lungo e contorto, ma non particolarmente complicato. Una volta usciti dalla grotta sarete vicini alla destinazione. Ora non vi resta che proseguire verso est per raggiungere l'accampamento dell'Isola Vulcanica. Nota: lungo la strada incontrerete anche un PNG chiamato Gautstafr che farà iniziziare la missione secondaria Fonte di Sollievo, al termine della quale sbloccherete anche la classe dell'Arcier-Mago. Non fatevi ingannare dalle apparenze e la puzza di alcol, Lamond è in grado di insegnarvi la classe Eroe Leggendario Arrivati a destinazione, dirigetevi verso le Terme e all'entrata noterete un personaggio seduto a terra chiamato Lamond. Parlategli e attiverete la missione secondaria "Saggio sotto spirito". Tutto quello che dovrete fare e consegnarli uno alla volta i tre Liquori di Salamandra che avete ottenuto in precedenza. Una volta fatto, Lamond vi racconterà la sua storia e sbloccherete automaticamente la classe Eroe Leggendario. Dato che avete completato la sua missione secondaria, l'affinità con Lamond sarà al massimo. Parlategli di nuovo e vi farà dono anche della pergamena necessaria per apprendere l'unica e indispensabile abilità di questa classe, ovvero "Riarmo".