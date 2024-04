Dragon's Dogma 2: come sbloccare la classe Illusionista e l'abilità Illusione del Drago

Non sapete come sbloccare la classe Illusionista per l'Arisen in Dragon's Dogma 2? Allora siete nel posto giusto, vi diamo una mano noi.

Se vi stuzzica l'idea di poter controllare la mente dei nemici e non vi dispiace rimanere nelle retrovie, Dragon's Dogma 2 ha la vocazione che fa al caso vostro. In questa guida vi spiegheremo come sbloccare la classe dell'Illusionista. L'Illusionista è senza dubbio la vocazione più particolare del gioco. Completamente inutile quando si tratta di attaccare direttamente i nemici, una volta presa dimestichezza con il suo kit potrete dominare il campo di battaglia soggiogando le menti dei nemici e supportando la squadra tramite buff offensivi e attirando le attenzioni dei nemici su l'Arisen o una sua copia illusoria creata con l'incenso.

Come sbloccare l'Illusionista I vari percorsi che potete fare per raggiungere il Santuario della Devozione Per sbloccare la classe dell'Illusionista per l'Arisen dovrete prima raggiungere la nazione di Battahl. Ci sono tre modi per farlo e non dovrete attendere necessariamente che sia la missione principale a portarvi in queste terre selvagge. Il primo è passare attraverso il cancello al confine della Stazione di Posta indossando un camuffamento da Feride (acquistabile presso i negozianti locali) e usando il permesso datovi dal Capitano Brant completando le sue missioni principali. In alternativa potrete passare dal cancello di soppiatto: aspettate l'arrivo di un carro da nobili (quelli con abitacolo chiuso e arredato) e infilatevi al suo interno. Il secondo e terzo metodo richiedono di aggirare il confine facendo il giro largo, passando da est attraverso la Caverna di Guerco o da ovest seguendo il percorso che porta al Tempio di Frontiera, una delle dimore della Sfinge. Li abbiamo indicati nell'immagine qui sopra. A prescindere dal metodo usato, una volta arrivati a Battahl è questione davvero di pochi minuti per sbloccare la classe Illusionista. Dovrete semplicemente dirigervi al "Santuario della Devozione" (sempre indicato nella mappa qui sopra) e parlare con Luz (o almeno la sua illusione) al suo interno. Una volta fatto apprenderete all'istante la vocazione in questione. Prima di lasciare il santuario, però, leggete il prossimo paragrafo.

Ottenere l'abilità del Maestro dell'Illusionista “Illusione del Drago” La vera Luz si trova sul tetto del santuario. Trovatela e vi insegnerà l'Illusione del Drago Non appena sbloccata la classe Illusionista, potrete ottenere subito anche la sua abilità da maestro chiamata "Illusione del Drago". Dopo aver parlato con l'illusione di Luz, uscite e andate sul retro del lato destro del santuario, dove troverete una scala a pioli. Usatele par raggiungere il tetto. Una volta fatto, raggiungete la parte frontale del tempio e troverete la "vera" Luz. Parlatele e si complimenterà con voi per aver visto oltre la sua illusione e vi regalerà la pergamena necessaria per imparare l'abilità in questione. Nel caso in cui la vera Luz non appaia sul tetto, provate a raggiungere un accampamento vicino, fate trascorrere un giorno e riprovate.