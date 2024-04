Fallout 4: le copie fisiche nuove sono quasi esaurite del tutto grazie alla serie TV di Amazon

Ad esempio, presso la divisione americana di GameStop è possibile acquistare Fallout 4 usato a 9,99 dollari per la versione Xbox One e 14,99 euro per quella PS4. Discorso simile per Amazon.com, dove le copie nuove per PS4 sono terminate, mentre quelle Xbox One si possono acquistare a ben 21,5 dollari da un venditore terzo, tra l'altro con consegnata stimata tra il 14 e il 16 maggio. Presso Walmart, la versione PS4 è introvabile, mentre quella Xbox viene venduta a oltre 25 dollari e, anche in questo caso, da un venditore terzo.

E in Italia?

Facendo una rapido controllo, in Italia la situazione non è tanto migliore. Ad esempio, presso Amazon.it le copie fisiche nuove di Fallout 4 in versione italiana per PS4 e Xbox One risultano esaurite, sia per quanto riguarda l'edizione standard che per quella GOTY.

Volendo è possibile acquistare una copia spedita dalla Francia o dalla Germania (le versioni EU sono multilingua e includono l'italiano, ma non quella UK), ma in tal caso parliamo di un venditore terzo con tempi di consegna molto dilatati oppure di prezzi salati, come i 26,19 euro per la versione francese di Fallout 4 venduta e spedita da Amazon.uk.

Da GameStop.it risulta disponibile solo la versione PS4 di Fallout 4 in formato "PlayStation Hits" o GOTY a 19,98 euro. Sul sito di Unieuro è disponibile solo la versione PlayStation Hits a 14,98 euro, mentre da MediaWorld non c'è nessuna traccia del titolo Bethesda.

Considerando prezzi e scarsa disponibilità, a meno che non vogliate acquistare una copia sigillata per fare un regalo, l'ideale sarebbe affidarsi al mercato dell'usato o al digital delivery oppure tentare la fortuna presso qualche negozio privato. O ancora, sperare che Microsoft e Bethesda decidano di stampare nuove copie approfittando della seconda giovinezza che sta vivendo Fallout 4 in queste settimane.