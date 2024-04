Dragon Ball: il cosplay di Marion di tayvix ricorda che la calda estate non è lontana

Dragon Ball è una di quelle saghe che non passeranno mai di moda. Il compianto Toriyama ha saputo creato un mondo incredibile, denso di personaggio sfaccettati e subito amati dai fan del manga. Una volta diventato anche un anime, però, Dragon Ball ha saputo trovar spazio anche per personaggi nuovi, come ad esempio la bella Marion. La ragazza ha il proprio seguito di ammiratori e ammiratrici e anche per quanto riguarda i cosplay viene spesso ricreata. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Marion realizzato da tayvix.

Marion è una giovane ragazza con un fisico sensuale dai lunghi capelli azzurri che spesso fa sì che le persone meno appassionate di Dragon Ball la confondano con Bulma. Una delle scene più famose in cui è presente (e usata come base per i cosplay) è quella in cui indossa un costume giallo e si prepara a fare il bagno nelle acque dell'isola del Genio delle Tartarughe.

Cosa ne pensate del cosplay di Marion realizzato da Tayvix?