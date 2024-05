Samsung potrebbe cambiare il suo Galaxy Z Fold 6 con un display ancora più grande

Il Galaxy Z Fold 6 potrebbe introdurre un display esterno più ampio, migliorando drasticamente l'usabilità rispetto ai suoi predecessori. Questo aggiornamento mira a rispondere alle critiche ricevute dalle versioni precedenti, le quali presentavano uno schermo esterno troppo stretto per essere pratico. Ice Universe, un famoso leaker, ha condiviso immagini che mostrano il nuovo dispositivo con un rapporto d'aspetto più esteso, simile a quello trovato nei dispositivi concorrenti come il OnePlus Open e il Pixel Fold.

L'aggiornamento non riguarda solo l'aspetto fisico però, ma anche l'integrazione di funzionalità all'avanguardia. Samsung ha annunciato l'implementazione delle sue novità dal punto di vista dell'Intelligenza Artificiale, simili a quelle presenti nella serie S24, che promettono di migliorare ulteriormente l'interazione dell'utente con il dispositivo.

L'attesa cresce per il Galaxy Unpacked 2024, dove Samsung non solo rivelerà i dettagli completi del nuovo Z Fold 6 ma potrebbe parlare del Flip 6, del Galaxy Ring e di un nuovo smartwatch. Tutte le attenzioni sono però concentrate su questo nuovo Fold 6 che, in caso venisse confermato così come descritto dai leak, potrebbe essere davvero un grande passo avanti per il brand.