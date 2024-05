Future Games Show 2024: quando e come guardare l'evento

Il Future Games Show è un evento digitale organizzato da GamesRadar e da Future, lo storico editore inglese sotto cui operano numerose riviste e siti di videogiochi e tecnologia. In maniera simile ad altre conferenze in streaming, il Future Games Show è una presentazione in cui vengono annunciati e mostrati nuovi videogiochi attraverso trailer, interviste e aggiornamenti di giochi già pubblicati. Grazie soprattutto ai contatti maturati negli anni dall'editore e dalle redazioni coinvolte, oggi il Future Games Show rappresenta un'ulteriore vetrina per sviluppatori e publisher che realizzano giochi di ogni tipo per le più disparate piattaforme.

Cosa aspettarsi

Il Future Games Show sarà presentato quest'anno da Roger Clark (voce di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2) e Britt Baron (Tifa in Final Fantasy 7 Rebirth). Al momento non si hanno ancora indizi sui giochi che saranno mostrati durante l'evento ma la scorsa edizione ha visto aggiornamenti su giochi interessanti come Still Wakes the Deep, No Rest for the Wicked, Pacific Drive e Hauntii. In quanto a durata, l'edizione estiva del 2023 superò di poco le due ore complessive, ed è quindi realistico pensare che anche quest'anno ci aspetta un evento particolarmente ricco fino a tarda serata.