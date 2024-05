Access-Ability Summer Showcase 2024, l'evento dedicato all'accessibilità nei giochi: quando e come guardarlo

Nato nel 2023, l'Access-Ability Summer Showcase è un evento digitale a cadenza annuale molto particolare, che ha l'obiettivo di presentare e far conoscere videogiochi in sviluppo che sono realizzati da persone con disabilità o che sono pensati per avere delle impostazioni di accessibilità per fare in modo che siano fruibili anche da giocatori con disabilità. Lo showcase è organizzato da Laura Kate Dale, giornalista, autrice e attivista inglese che per la seconda edizione ha promesso un evento più grande e curato.