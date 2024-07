PlayStation 4 si aggiorna e mette i bastoni tra le ruote agli hacker

Vediamo le novità svelate tramite la patch note ufficiale, che in realtà è identica a quella degli precedenti tre aggiornamenti.

Sebbene PS5 sia la console principale di Sony al momento, questo non significa che la compagnia di Tokyo abbia messo da parte PlayStation 4 in modo totale. La piattaforma da gioco è infatti stata aggiornata con un update di sistema numero 11.52 .

Le novità dell'aggiornamento di PS4

L'update 11.52 si occupa di modificare due principali elementi:

Miglioramento dei messaggi e della semplicità d'utilizzo su alcuni schermi

Correzioni di sicurezza al software di sistema

PS5 e PS4 con i relativi controller

La parte più rilevante del tutto sono le correzioni di sicurezza che servono per bloccare il "jailbreak" di PlayStation 4, ovvero impedire un uso improprio della console. Qualsiasi versione sopra la 11.00 non può essere usata illegalmente, quindi i membri delle comunità di hacking suggeriscono di non aggiornare la console e affermano che Sony dovrebbe smettere di proporre aggiornamenti di questo tipo.

Sony ha tutto il diritto di combattere l'hacking su PS4 e, considerando che la console è ancora molto utilizzata e sicuramente è fonte di guadagni per la compagnia, è perfettamente comprensibile che cerchi di limitare il più possibile la pirateria.

Infine, vi segnaliamo che Sony ha reso da poco disponibile anche un nuovo aggiornamento per la sua console di punta, PlayStation 5. In questo caso ovviamente le novità sono molto più significative in termini di pure funzionalità aggiunte a vantaggio degli utenti. Vediamo tutti i dettagli a questo indirizzo.