PS5 ha un nuovo aggiornamento di sistema disponibile oggi, con novità su inviti con link e altro

Questa novità in particolare era stata già annunciata nei mesi scorsi, quando era emersa allo studio la possibilità di inviare link condivisibili per invitare giocatori alle sessioni di gioco multiplayer , rappresentando in questo modo un'altra possibilità di entrare in partita direttamente cliccando su un link.

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per PS5 , che porta il firmware alla versione 24.05-09.60.00 e contiene novità riguardanti varie funzionalità della console, come la possibilità di invitare giocatori in sessioni multiplayer attraverso la condivisione di link e altro.

Le novità dell'aggiornamento di PS5 del 23 luglio 2024

In particolare, la condivisione dei link potrà essere utilizzata a partire dal 24 luglio, in base a quanto riferito da Sony.

Un'immagine di PS5

Dopo aver effettuato l'update di sistema a PS5 di oggi sarà dunque possibile selezionare l'opzione "condividi link" aprendo l'action card della sessione.

Da qui è possibile visualizzare un codice QR che può essere scansionato con un dispositivo mobile per ottenere un link condivisibile attraverso questo, consentendo così un nuovo modo per invitare i giocatori a una partita multiplayer.

Tra le altre novità, come riferito nelle note della patch, c'è un'estensione dei comandi vocali, che ora supportano la possibilità di aprire l'action card con gli aiuti per i giochi dicendo semplicemente "Show Game Help", ma la funzionalità dei comandi vocali al momento è disponibile in anteprima solo in lingua inglese.

Per il resto, non potevano mancare gli incrementi di performance e stabilità per il sistema, una vera e propria tradizione per gli update di PlayStation, oltre ad alcuni aggiornamento per alcuni controller DualSense e miglioramenti ai messaggi e all'usabilità di alcune schermate.

Il mese scorso avevamo visto l'aggiornamento di sistema di PS5 con chat vocale su Discord e altre novità interessanti.