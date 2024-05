PS5, in arrivo un sistema di inviti che utilizza link condivisibili

"Desideriamo aiutarti a entrare in contatto con altri giocatori in modo più semplice e creare nuove amicizie durante il gioco ", ha scritto sul PlayStation Blog Sabrina Meditz, senior director della divisione Product Placement e Platform Experience di Sony Interactive Entertainment.

A poche ore dall'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di maggio , ecco dunque un'altra importante novità per l'ecosistema di PlayStation 5, mirata a rendere più semplice e immediata l'esperienza online per gli utenti.

Sony sta per introdurre un nuovo sistema di inviti per i giocatori su PS5 che utilizza link condivisibili generati tramite console o PlayStation app: la persona a cui abbiamo inviato il collegamento potrà accedere alla nostra sessione multiplayer anche se non è presente nella lista degli amici.

Come funzionerà?

La generazione del codice di invito su PS5

"Aprendo il collegamento, il destinatario potrà accedere alla tua sessione multigiocatore anche se non si trova tra i tuoi amici su PlayStation Network", ha spiegato la Meditz, mettendo in evidenza la maggiore immediatezza di questo nuovo sistema.

"Ad esempio, se hai appena incontrato alcuni nuovi amici sulla tua piattaforma social preferita, puoi inviare loro un invito alla sessione di PS5 nella stessa chat e iniziare subito a giocare insieme, senza doverli prima aggiungere agli amici su PS5."

"Questa funzionalità è stata progettata per integrare i metodi esistenti di partecipazione a una sessione all'interno di un gioco per PS5 ed è costante in tutti i giochi per PS5 supportati. Poiché si tratta di una nuova tecnologia, una minima percentuale di giochi per PS5 potrebbe richiedere un aggiornamento per garantire che la partecipazione alle sessioni funzioni perfettamente."

"Collaboreremo con i nostri partner di sviluppo per esplorare le migliori soluzioni per questi giochi. Inoltre, abbiamo sviluppato un widget esclusivo per gli inviti alle sessioni di PS5 condivisi su Discord. Il widget si aggiorna dinamicamente per mostrare lo stato della sessione multigiocatore, in modo da sapere se la sessione è ancora attiva prima di partecipare."