Earth Defense Force 6 ha finalmente una data di uscita occidentale, annunciata da Sandlot e D3 Publisher con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 a partire dal 25 luglio.

Pur essendo il capitolo della serie che ha venduto più velocemente al lancio in Giappone, Earth Defense Force 6 ha impiegato parecchio tempo per uscire dai confini nipponici, se consideriamo che è disponibile in patria già dal 2022.

Può darsi che il publisher abbia voluto aspettare per via dei risultati non entusiasmanti ottenuti forse dai precedenti episodi in Europa e negli USA, puntando a una collocazione in qualche modo più favorevole: vedremo se questa strategia si rivelerà efficace o meno.