Wuthering Waves è in arrivo su PS5 e sarà giocabile al ChinaJoy 2024, conferma Kuro Games

Come era facile aspettarsi, anche Wuthering Waves arriverà su PS5, con la console Sony che si conferma particolarmente portata ad accogliere gli RPG gacha a forte trazione mobile anche in questo caso, con la conferma ufficiale da parte di Kuro Games del porting.

Il titolo in versione PS5 sarà giocabile al ChinaJoy 2024, l'evento che celebra lo sviluppo di videogiochi in Cina e che, anche in questo caso, vede una forte presenza di Sony PlayStation al suo interno: si terrà dal 26 al 29 luglio presso lo Shanghai New International Expo Center e dovrebbe portare diverse novità di origine asiatica.

Tra queste ci sarà anche la versione PlayStation 5 di Wuthering Waves a quanto pare, altro RPG mobile con elementi gacha che sta incontrando un ottimo successo in particolare su piattaforme Android e iOS, ma anche su PC.