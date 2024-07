Set da 24 buste di Magic: The Gathering a tema Assassin's Creed in forte sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un sconto per un set di buste di Magic: The Gathering a tema Assassin's Creed. Si tratta di un pacco da 24 buste da sette carte l'una (per un totale di 168 carte) con una foil garantita in ogni busta. Ovviamente sono in versione italiana. Lo sconto è del 26% rispetto al prezzo più basso recente. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente è 149.53€. Questo è il primo vero sconto per questo set di carte di Magic ed è un'ottima occasione per ottenere tante carte da collezione e per il proprio mazzo.