Forza Motorsport ottiene notevoli miglioramenti grafici da una specie di modalità segreta

In sostanza, come illustrato nel video riportato qui sotto, nel gioco è presente una cartella che si riferisce a una misteriosa modalità " Visual Target ", che apparentemente non viene utilizzata normalmente dal sistema.

In particolare, applicando le impostazioni emerse in questa particolare modalità, viene inserito un sistema di illuminazione globale in ray tracing a tutti gli aspetti del gioco, senza limitarlo ad alcuni elementi come visto in precedenza, oltre a incrementare ulteriori caratteristiche.

Come analizzato in un recente video di Digital Foundry, all'interno della versione PC di Forza Motorsport sembra sia presente una sorta di modalità segreta che può portare, attraverso un rapido modding, a migliorare la grafica in maniera notevole.

Lavori in corso

La procedura di modding è alquanto brutale e richiede di copiare gli elementi di questa cartella e incollarli nella cartella dedicata alle impostazioni "Ultra", questo dovrebbe di fatto sostituire la modalità Ultra con questa Visual Target.

Il processo non è proprio raffinato e può causare alcuni problemi tecnici come la comparsa di alcuni artefatti grafici o qualche crash, ma in generale sembra funzionare, di fatto senza aggiungere ulteriori elementi di codice modificati. Le nuove impostazioni migliorano l'illuminazione globale in ray tracing e incremento il livello di dettaglio degli scenari.

Non è tutto perfetto e le performance subiscono varie riduzioni, cosa che dimostra come la modalità in questione sia di fatto un elemento ancora in lavorazione: in effetti, Turn 10 sta ancora lavorando a una modalità Ray Tracing completa in grado di sfruttare al massimo il DLSS 3.5 di NVIDIA, cosa che dimostra come il gioco sia ancora un cantiere aperto su alcuni fronti, nonostante i grandi miglioramenti visti in questi mesi.

Uno di questi è arrivato con l'Update 9, che ha migliorato l'illuminazione generale del gioco, oltre ad aver portato di versi nuovi contenuti.