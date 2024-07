CD Projekt si prepara per pubblicare giochi su piattaforme Nintendo: si parla della prossima console?

Attualmente, l'unico titolo di CD Projekt Red disponibile su una console Nintendo è The Witcher 3: Wild Hunt per Nintendo Switch. Cyberpunk 2077 funziona in cloud streaming su Nintendo Switch, quindi "non conta".

Un nuovo annuncio di lavoro per un Senior Compliance QA Analyst presso CD Projekt Red, lo studio meglio conosciuto per The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, suggerisce che i futuri titoli dello sviluppatore potrebbero arrivare sulle console Nintendo.

I dettagli sulla proposta di lavoro legata a Nintendo

Scendendo più nei dettagli, l'annuncio di lavoro per un Senior Compliance QA Analyst presso CD Projekt Red include una breve menzione delle console Nintendo. Tra le responsabilità quotidiane del ruolo, il candidato dovrà "sviluppare una linea guida e un quadro di conformità QA su misura, che preveda la collaborazione con partner QA esterni, per soddisfare gli standard di certificazione di diverse piattaforme". L'annuncio di lavoro elenca le piattaforme di compagnie come Sony, Microsoft, Nintendo e Apple.

Una sede di CD Projekt RED

Considerando che CD Projekt Red ha già collaborato con Nintendo per portare The Witcher 3 su Switch, non è escluso che gli studi collaborino nuovamente in futuro per nuovi giochi.

CD Projekt Red ha in cantiere una pletora di progetti diversi, tra cui un remake dell'originale Witcher, un sequel di Cyberpunk 2077, The Witcher 4 e una nuova IP nota come Project Hadar. Probabilmente l'azienda si sta preparando per la nuova console Nintendo, visto che oramai Nintendo Switch è alla fine del proprio ciclo vitale. Per ora, però, non sappiamo niente di tale piattaforma, se non che Nintendo stessa ne ha confermato l'esistenza.