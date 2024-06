Xbox sta per sbarcare su Fire TV Stick di Amazon

Microsoft ha annunciato una collaborazione con Amazon che permetterà agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate in oltre 25 paesi di giocare direttamente dall'app Xbox su dispositivi Fire TV selezionati, naturalmente usando il cloud gaming. Si tratta di un altro passo verso il raggiungimento di ogni possibile schermo, per aumentare la base utenti della piattaforma, come da filosofia Xbox degli ultimi anno.