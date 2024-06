Sunless Skies è disponibile gratis su Epic Games Store: vediamo come scaricarlo

Arrivati a quel punto, il gioco entrerà a far parte della vostra personale collezione legandosi per sempre all'account Epic Games: questo significa che potrete scaricarlo e installarlo tutte le volte che vorrete.

Come scaricarlo? È molto semplice: non dovrete fare altro che visitare la pagina di Sunless Skies: Sovereign Edition su Epic Games Store , effettuare l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

Come annunciato la settimana scorsa, a partire da oggi e fino a giovedì prossimo Sunless Skies è disponibile gratis su Epic Games Store . Si tratta peraltro della Sovereign Edition del gioco sviluppato da Failbetter Games, che include nativamente anche tutti i DLC per un'esperienza ancora più ricca.

Primo treno per Marte

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Sunless Skies, ci troviamo di fronte a un RPG caratterizzato da un'ambientazione vittoriana alternativa, che nel corso dei secoli si è sviluppata come un vero e proprio impero, andando a espandersi persino nello spazio.

Al comando del capitano di un treno a vapore che viaggia nel cosmo, avremo il compito di guidare il nostro equipaggio verso le avventure più disparate, cercando di preservare la salute (anche mentale) dei nostri sottoposti... magari con una pausa a base di tè e biscotti.

Come detto, la Sovereign Edition si pone come l'esperienza definitiva di Sunless Skies: oltre al gioco base, il pacchetto include anche tutti gli aggiornamenti, storie inedite, un'ambientazione ridisegnata, nemici extra e nuovi componenti per potenziare la nostra locomotiva.

Potrete effettuare il download di Sunless Skies: Sovereign Edition fino alle 17.00 di giovedì 4 luglio, quando il titolo verrà sostituito dal prossimo gioco gratis dell'Epic Games Store.