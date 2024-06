Star Wars Bounty Hunter: arriva ad agosto la remaster che non ti aspetti

Si tratta di un gioco d'azione in terza persona con protagonsita il cacciatore di taglie Jango Fett , il primo clone del Grande Esercito della Repubblica, cui è stata data la missione di catturare il leader di una setta misteriosa e letale. Si tratta di una missione quasi impossibile, ma la cifra promessa è troppo allettante per rifiutare. Riusciremo a trovarlo? Da notare che gli eventi di gioco si svolgono prima di quelli di Star Wars: Episode II - L'attacco dei cloni.

Arriva il 1° agosto 2024 la remaster che non ti aspetti, quella di Star Wars Bounty Hunter , titolo originariamente uscito per PS2 e Nintendo GameCube, che a breve sarà lanciato anche su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Il passato che ritorna

Cosa introdurrà questa nuova versione? Si parla di grafica in alta risoluzione e poco altro, oltre alla compatibilità con i moderni sistemi da gioco. Quindi ci saranno ancora sei mondi per diciotto livelli complessivi e Jango avrà ancora a disposizione il jetpack, le due pistole blaster, il lanciafiamme e i missili posteriori per eliminare i nemici e svolazzare per le mappe, oltre al resto dell'arsenale che acquisirà durante la missione.

"Combatti contro la feccia dell'universo di Star Wars: mercenari, signori del crimine, evasi, cacciatori di taglie concorrenti, temibili animali, oltre ad una setta di feroci assassini e il loro perverso leader... un antico Jedi." Recita la descrizione ufficiale. Come non esserne allettati?

Insomma, se all'epoca ve lo siete perso, eravate troppo piccoli o non eravate proprio nati (si parla dei primi anni 2000), questa è l'occasione giusta per riscoprire questo titolo.