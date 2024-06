Google Pixel 9 e Pixel Watch 3 già ad agosto: la data dell'evento estivo all'insegna dell'IA

Tra le novità più attese figurano sicuramente i nuovi smartphone Pixel 9 , che dovrebbero portare miglioramenti significativi in termini di prestazioni, fotocamera e design. Ma non mancheranno informazioni anche per quanto riguarda il Pixel Watch 3 , che potrebbe introdurre nuove funzionalità per la salute e il fitness.

L'annuncio è arrivato a sorpresa: Google svelerà le ultime novità hardware e software con un evento in presenza intitolato "Made by Google". L'appuntamento, anticipato ad agosto rispetto alle edizioni precedenti, si preannuncia ricco di sorprese, con un focus particolare sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nei nuovi dispositivi.

AI... meet IX at Made by Google

Un teaser pubblicato da Google, intitolato "AI... meet IX at Made by Google", non lascia spazio a dubbi: l'intelligenza artificiale sarà protagonista dell'evento. Il keynote, che si terrà alle 19:00 ora italiana del 13 agosto, promette di svelare le ultime innovazioni nel campo dell'IA applicate ai dispositivi Pixel, al sistema operativo Android e ai servizi Google.

Ma le sorprese non finiscono qui: l'evento Made by Google potrebbe essere l'occasione per presentare anche altri prodotti, come un nuovo Pixel Fold o un Pixel Tablet. Inoltre, è lecito aspettarsi importanti aggiornamenti software basati sull'intelligenza artificiale, in grado di migliorare l'esperienza utente e offrire nuove funzionalità.

L'anticipo dell'evento rispetto agli anni precedenti potrebbe essere una mossa strategica di Google per contrastare le fughe di notizie, che in passato hanno spesso anticipato i dettagli dei nuovi prodotti Pixel. Non resta che attendere il 13 agosto per scoprire tutte le novità che Google ha in serbo per noi.

L'invito alla presentazione Made By Google

E voi cosa vi aspettate dall'evento Made by Google? Quali novità vorreste vedere nei nuovi dispositivi Pixel? Fateci sapere la vostra nei commenti qua sotto, mentre si parla già di Pixel 10 con Tensor G5 a 3nm.