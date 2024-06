Life is Strange: Double Exposure, disponibile il preorder su Amazon Italia

Se sei appassionato di avventure grafiche, grazie a questa offerta troverai finalmente pane per i tuoi denti: Amazon Italia ha infatti recentemente messo in preorder Life is Strange: Double Exposure, rispettivamente nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Se sei interessato a prenotarlo nella sua versione PlayStation 5 è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un click sui box immediatamente sottostanti per le rispettive piattaforme di destinazione. Life is Strange: Double Exposure è disponibile al preorder al prezzo di 60.99 euro. In questo caso specifico il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per cui avrai la possibilità di usufruire tranquillamente del servizio Prime per la consegna in appena un giorno.