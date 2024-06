CD Projekt Red ha spiegato perché ha trasferito lo sviluppo del nuovo Cyberpunk a Boston

Non trovano gente

Nel podcast si è parlato principalmente di come si costruisce una squadra a Boston, delle differenze culturali incontrate e, naturalmente, del futuro di Cyberpunk. In particolare Dan Hernberg ha parlato delle motivazioni dietro al trasferimento del lavoro su Project Orion in Nord America: "Penso che Cyberpunk sia una storia americana unica [...] C'è un enorme bacino di talenti in Nord America che, per molte ragioni, non vuole necessariamente trasferirsi in Europa o in Polonia. Così abbiamo pensato che il trasferimento sarebbe stato un ottimo modo per avere accesso a più talenti e provare qualcosa di unico e diverso." Sostanzialmente, CD Projekt fatica a trovare sviluppatori che vogliano andare a lavorare in Polonia e ha deciso quindi di espandarsi in una città più appetibile.

Paweł Sasko, direttore associato di gioco, ha anche parlato del suo lavoro sul gioco, del suo percorso all'interno dell'azienda e del suo amore per l'universo di Cyberpunk 2077. "Quello che volevo davvero, per noi come azienda, per me come persona, è la crescita. Quando stavamo costruendo Cyberpunk, sentivo che stavamo facendo proprio questo."

Naturalmente del gioco in sé non si è detto nulla, anche perché si trova ancora nelle primissime fasi di sviluppo.