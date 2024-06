La classifica giapponese è dominata da Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ma quanto ha venduto?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha conquistato la vetta della classifica giapponese, e non poteva essere altrimenti: l'edizione del soulslike di FromSoftware che include sia il gioco base che l'espansione ha venduto oltre 31.000 copie al lancio, considerando unicamente le versioni PS5 e PS4.

[PS5] Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition - 24,012 (New) [NSW] Shin Megami Tensei V: Vengeance - 7,303 (39,191) [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door - 7,189 (186,685) [PS4] Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition - 7,008 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 6,179 (5,876,739) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6,103 (7,806,813) [NSW] Radiant Silvergun - 5,455 (New) [NSW] Minecraft - 4,625 (3,548,971) [NSW] Monster Hunter Stories - 4,213 (14,429) [NSW] Spirit Hunter Series Complete Collection - 3,524 (New)

Poche le altre novità nella top 10, con Radiant Silvergun per Nintendo Switch che fa il proprio esordio in settima posizione e Spirit Hunter Series Complete Collection, anche questo per Switch, al decimo posto.