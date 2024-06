Il gioco gratis del 4 luglio dell'Epic Games Store è uno dei titoli di lancio di Xbox Series X/S

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha svelato quale sarà il gioco in regalo la prossima settimana, ossia giovedì 4 luglio 2024, a partire dalle ore 17:00 (in Italia). Si tratta di The Falconeer di Tomas Sala, uno dei giochi di lancio di Xbox Series X/S, rimasto esclusiva console Xbox per qualche anno, ma ora disponibile anche su console PlayStation e Nintendo Switch. Per chi non ci ha ancora giocato, magari tramite Xbox Game Pass, si tratta sicuramente di un bel regalo.

Come sempre ci saranno dati sette giorni per riscattarlo da quando sarà finalmente disponibile. Quando lo avremo fatto, sarà aggiunto alla libreria dell'Epic Games Store in pianta stabile. Quindi potremo scaricarlo e giocarci quando vorremo.