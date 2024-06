Apple A18 sarà più veloce di M4? Il nuovo chip per Iphone 16 punta tutto sull'IA

Il chipset in questione è anche dotato del Neural Engine più veloce sul mercato, con una capacità che supera le 38 trilioni di operazioni al secondo e che, a detta della stessa Apple, è in grado di surclassare tutte le NPU dell'attuale generazione.

Nuova strategia?

Al di là della potenza, Apple potrebbe cambiare le modalità di marketing per i nuovi chip A18. Stando a @MappleGold, la campagna pubblicitaria non utilizzerà termini come "potente" o "molto efficiente", visti nei lanci dei SoC precedenti.



Un render del nuovo chip Apple A18

L'insider afferma poi che le cose potrebbero di nuovo cambiare con l'arrivo dei prossimi A19 e A20, che dovrebbero essere basati su wafer a 2 nanometri.

Tuttavia, in precedenza alcuni rumor avevano ipotizzato che i nuovi chip A18 potrebbero portare in dote grandezze superiori, proprio per ospitare motori neurali più performanti. Come sempre quindi, è bene prendere tutto con le pinze, almeno fino all'annuncio ufficiale di Apple.