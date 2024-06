Galaxy Unpacked a Parigi: Samsung ufficializza la data, focus sull'IA

L'evento si terrà il 10 luglio 2024 a Parigi : la capitale francese, dove presto si terranno le Olimpiadi estive, diventerà così la cornice perfetta per il lancio delle ultime novità della casa coreana. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Samsung.com, Samsung Newsroom e sul canale YouTube di Samsung a partire dalle ore 15.

Cosa aspettarci dal Samsung Galaxy Unpacked

All'evento è scontata la nuova generazione di pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, che dovrebbero avere un design rinnovato. Il Fold 6 avrà un aspetto più squadrato, abbandonando gli angoli arrotondati classici. Il Flip 6, invece, dovrebbe avere un meccanismo di cerniera ridisegnato, più sottile. Il display esterno sarà più piccolo questa volta, poiché l'azienda sta tornando al display di tipo a cartella. Internamente, entrambi i dispositivi avranno chip Snapdragon 8 Gen 3 e sensori della fotocamera migliorati.

Oltre ai dispositivi pieghevoli, Samsung annuncerà anche i nuovi Google Pixel 9 e Pixel Watch 3 già ad agosto: la data dell'evento estivo all'insegna dell'IAGalaxy Watch 7 e Galaxy Watch 7 Ultra, che includeranno molte funzionalità simili a quelle dell'Apple Watch. Sarà probabilmente svelata anche la variante economica Galaxy Watch FE. Un altro prodotto molto atteso dagli utenti è il primo anello smart dell'azienda. Il Galaxy Ring offrirà funzionalità avanzate per la salute e capacità sportive simili all'anello smart Oura.

Samsung, infine, prenderà probabilmente del tempo per annunciare i nuovi Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro con modifiche al design e aggiornamenti per una migliore vestibilità. La casa coreana, comunque, non sarà l'unica a tenere un evento durante la stagione calda: anche Google presenterà infatti Google Pixel 9 e Pixel Watch 3 già ad agosto.