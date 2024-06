Shin Megami Tensei V: Vengeance domina la classifica vendite in Giappone, spingendo anche PlayStation

Famitsu ha pubblicato i dati non ancora definitivi relativi alle vendite settimanali di videogiochi e console in Giappone, che sul fronte del software mostrano un netto dominio di Shin Megami Tensei V: Vengeance, il quale riesce a dare anche un po' di spinta a PlayStation in un mercato ormai in buona parte controllato da Nintendo.

Come abbiamo visto, le vendite al lancio di Shin Megami Tensei V: Vengeance sono state notevoli, e in patria questo ha ovviamente fatto registrare degli ottimi risultati, piazzandosi in prima, seconda e settima posizione rispettivamente nelle versioni Nintendo Switch, PS5 e PS4.

Da notare peraltro come questa sia essenzialmente una nuova versione di Shin Megami Tensei V, gioco che è già disponibile da tempo per Nintendo Switch, dunque Atlus è comunque riuscita a imporsi sul mercato sulla medesima console con un'operazione simile a quella vista con Persona 5 Royal.