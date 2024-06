Il nuovo trailer della serie TV The Penguin, spin-off di The Batman, mostra il talento di Colin Farrell

Il nuovo trailer, che potete vedere poco sotto, mostra varie scene della miniserie in lingua inglese, con il Pinguino (aka Oz Cobb) di Colin Farrell. Parliamo di uno dei più noti cattivi dell'universo di Batman. In questa serie, lo vedremo creare il proprio impero criminale dopo la morte di Carmine Falcone, lottando contro varie famiglie mafiose.

Max ha pubblicato un nuovo teaser trailer per The Penguin , la mini serie di Max nata a partire dal personaggio apparso nel film The Batman di Matt Reeves.

Il trailer di The Penguin

Sebbene i dettagli sulla trama di The Penguin siano attualmente segreti, si prevede che la serie si svolga all'indomani degli eventi di The Batman. Con Colin Farrell nei panni di Oz Cobb (alias "Il Pinguino"), la mini serie sarà composta da otto episodi.

"Siamo entusiasti di portare al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio della DC che non hanno mai visto prima", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, in occasione dell'annuncio della serie. "È incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren per continuare questa storia e vedere Colin portare la sua già eccezionale interpretazione in The Batman a un livello superiore".

"Colin è stato perfetto nel ruolo del Pinguino in The Batman, e avere la possibilità di esplorare a fondo la vita interiore di quel personaggio su HBO Max è un'emozione assoluta", gli ha fatto eco Matt Reeves, regista di The Batman. "Dylan e io siamo davvero entusiasti di lavorare con Lauren per continuare la storia di Oz mentre prende con la forza il potere a Gotham".

Ecco infine il primo trailer di The Penguin.