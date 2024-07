Star Wars Outlaws ha una soluzione pratica per chi odia la “vernice gialla” nei videgiochi

Ubisoft Massive ha svelato che Star Wars Outlaws offrirà ai giocatori un'opzione chiamata "Explorer Mode" che rimuove i "colori guida degli elementi interattivi per l'esplorazione", ad esempio appigli e scale, per la gioia di tutti i detrattori della "vernice gialla" nei videogiochi.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, in molti videogiochi moderni alcuni elementi interattivi degli scenari vengono contrassegnati con una colorazione che risalta rispetto all'ambiente. Si usa il termine "vernice gialla" in quanto il caso che ha scatenato più discussioni in merito è stato Resident Evil 4 Remake, dove per l'appunto scale, casse rompibili e molti altri elementi erano cosparsi di vernice gialla. Un piccolo aiuto visivo non apprezzato da tutti i giocatori, con i detrattori che affermano che queste soluzioni tendono a prendere troppo per mano gli utenti.