Supergirl: Woman of Tomorrow rivive nel cosplay di Alyson Tabbitha al San Diego Comic-Con 2024

Alyson Tabbitha ha realizzato un cosplay di Supergirl: Woman of Tomorrow in occasione del San Diego Comic-Con 2024, ma non si è limitata a presentarlo con alcuni scatti: ha realizzato un vero e proprio reportage della sua esperienza in fiera.

Questa versione di Supergirl è appunto ispirata alla saga di Tom King, la stessa a cui James Gunn farà riferimento per l'adattamento cinematografico con Milly Alcock, una delle star della prima stagione di House of the Dragons.

Troviamo dunque un costume celeste in luogo del classico blu, con un logo decisamente più ampio del solito e una fascia dorata in vita. Superfluo decantare le lodi del makeup, in cui Alyson è una vera e propria maestra.