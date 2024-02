Dune: Parte Due, il cosplay di Lady Jessica da Alyson Tabbitha è fenomenale

Dune: Parte Due esce oggi nelle sale cinematografiche italiane e Alyson Tabbitha ha pensato bene di ribadire quanto sia straordinariamente brava, realizzando un fenomenale cosplay dedicato al personaggio di Lady Jessica.

Interpretata nel film da Rebecca Ferguson, Jessica Atreides non sparirà dalla scena nel secondo capitolo della saga diretta da Denis Villeneuve, come accade nei romanzi originali, bensì avrà un ruolo attivo e importante.

Se avete letto la nostra recensione di Dune: Parte Due, saprete che l'ultima opera di Villeneuve ci ha sbalordito per l'incredibile qualità della messa in scena, per la fantastica colonna sonora e per l'intensità delle interpretazioni dell'intero cast coinvolto.