Non possiamo negare di esserci recati al cinema per vedere Dune - Parte 2 con più di qualche dubbio nella testa; forse persino un pizzico di indecisione. Aver letto e assistito a tutta una serie di elogi sperticati in seguito ai primi feedback della stampa francese, avevano fatto crescere in noi quella patina di dubbio e miscredenza nei confronti di un sequel che, in fondo, più di tanto non poteva superare la pellicola di esordio. Tra l'altro una pellicola d'esordio che non ci aveva neanche particolarmente colpiti, così schiacciata sotto il peso di un immaginario troppo invasivo e un racconto estremamente diluito. E invece le 2 ore e 46 minuti di durata del film ci hanno letteralmente folgorato, devastato, colpiti e affondati in un crescendo narrativo e immaginifico che difficilmente abbiamo trovato in altri film recenti.

Insomma, se non volete perdere altro tempo con la lettura, potete fermarvi qui, prenotare i biglietti del vostro cinema preferito e organizzarvi per la visione. Ma, considerato che dovrete attendere almeno fino al 28 febbraio, data in cui l'opera sarà distribuita nei cinema italiani, potete anche mettervi comodi e leggere il resto di questa recensione dove cercheremo, evitando qualsiasi spoiler, di farvi capire perché questa Parte 2 rasenta l'eccellenza assoluta.