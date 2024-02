REYNATIS, un nuovo GDR d'azione annunciato durante il Nintendo Direct giapponese

Attraverso la versione giapponese del Nintendo Direct (21/02/2024), FuRyu ha annunciato REYNATIS, un nuovo RPG d'azione per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch. Il lancio è previsto per il 25 luglio in Giappone. Non ci sono date di pubblicazione per l'Occidente.

REYNATIS è descritto come un "RPG d'azione giovanile ambientato in una realistica Shibuya, Tokyo, dove due protagonisti in posizioni diverse combattono per il mondo che desiderano".

"La moderna Shibuya, Tokyo, dove esiste la magia. Marin Kirizumi è un mago che ha ottenuto un potere che lo libera dalle costrizioni che incatenano gli altri e mira alla libertà. Sari Nishijima, che desidera un mondo ordinato, supervisiona i maghi. La storia inizia a dipanarsi quando questi due protagonisti, provenienti da contesti diversi, si incontrano..."

Un primo vero trailer sarà pubblicato il 26 febbraio, secondo quanto indicato dagli sviluppatori.