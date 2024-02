Nintendo Direct di febbraio: tutti i giochi, gli annunci e i trailer del Partner Showcase

Il Nintendo Direct di febbraio 2024 ha portato con sé un'enorme quantità di novità per l'anno in corso per Nintendo Switch, vediamo dunque tutti i giochi, gli annunci e i trailer dal Partner Showcase di oggi. Ricordiamo che si trattava di un evento dedicato esclusivamente ai partner di terze parti, dunque non conteneva informazioni sulle produzioni interne degli studi Nintendo, che verosimilmente avranno altre novità da annunciare prossimamente, probabilmente attraverso un altro Nintendo Direct tradizionale. Vediamo dunque le numerose novità in ambito third party, intanto, che dimostrano come il 2024 di Nintendo Switch sia alquanto ricco già in questa prima parte.

Giochi Xbox su Nintendo Switch Pentiment e Grounded arrivano su Nintendo Switch La prima notizia è stata subito alquanto sconvolgente visto che ha confermato una delle voci ricorrenti di questi giorni, con l'annuncio di Grounded su Nintendo Switch, come uno dei quattro giochi di Xbox Game Studios previsti come multipiattaforma in arrivo su altre console oltre a quelle Microsoft. L'altro titolo in questione è Pentiment, anche questo confermato su Nintendo Switch e disponibile già da domani, 22 febbraio 2024. Proseguendo, il secondo trailer dell'evento era dedicato a Ender Magnolia: Bloom in the Mist, ovvero il seguito di Ender Lilies, che sicuramente farà piacere ai tanti fan del metroidvania in questione. A seguire abbiamo visto un video che ha annunciato Arranger: A Role-Puzzling Adventure, titolo già di per sé piuttosto esplicito, e a seguire la presentazione di una demo gratuita di Unicorn Overlord messa a disposizione proprio in queste ore.