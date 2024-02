Pocket Card Jockey: Ride On! disponibile su Nintendo Switch, è il gioco di ippica di Game Freak

Tra i protagonisti del Nintendo Direct dedicato alle terze parti c'è stato spazio anche per un annuncio da parte di Game Freak. No, non stiamo parlando di un nuovo Pokémon. Bensì lo studio giapponese si è dato nuovamente all'ippica con il porting per Nintendo Switch di Pocket Card Jockey: Ride On!, che è già disponibile da ora nell'eShop, assieme a una demo gratuita

Pubblicato originariamente per Apple Arcade nel gennaio del 2023, Pocket Card Jockey: Ride On! Mescola è un bizzarro misto tra un solitario e una simulazione di corsa di cavalli che sprizza stile nipponico da tutti i pori.

Il gioco ci mette ci mette nei panni di un giovane fantino desideroso di imporsi nel panorama delle corse ippiche, che si ritrova a correre utilizzando anche la sua abilità con le carte. Vincendo le gare potrai aggiungere altri cavalli alla tua scuderia e partecipare via via a competizioni sempre più difficili.

Rispetto all'originale per iOS, la nuova versione per Nintendo Switch include nuove regole che rendono l'azione ancora più strategica, comodi comandi basati sui controller Joy-Con e segmenti di gara ricreati in 3D

Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Pocket Card Jockey: Ride On! per Apple Arcade.