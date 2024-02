World of Goo 2, il nuovo trailer annuncia la data d'uscita al Nintendo Direct

Dopo l'annuncio arrivato pochi mesi fa, abbiamo ora la data d'uscita ufficiale di World of Goo 2, annunciata con un nuovo trailer pubblicato in occasione del Nintendo Direct di oggi, con il titolo in arrivo il 23 maggio 2024.

World of Goo 2 era stato annunciato ai The Game Awards 2023 lo scorso dicembre, ma a quanto pare non ci sarà moltissimo da aspettare prima di poterlo vedere in azione in versione completa, visto l'arrivo previsto per maggio.

Come dimostra il trailer, si tratta di un seguito che porta avanti la filosofia del primo capitolo arricchendone la struttura con nuovi elementi.