Penny's Big Breakaway disponibile da oggi, trailer di lancio dal Nintendo Direct

Penny's Big Breakaway è disponibile da oggi, come annuncia il trailer di lancio pubblicato in occasione del Nintendo Direct e visibile qui sotto, che celebra l'arrivo di questo particolare platform 3D su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S e PC.

Annunciato con un trailer al Nintendo Direct dello scorso giugno, il titolo in questione è un action adventure in stile platform che sembra richiamare i bei tempi andati in cui questo genere imperversava, con uno stile molto particolare.

Sviluppato da Evening Star e prodotto da Private Division, il gioco è dunque uscito oggi, 21 febbraio 2024, su PC e console.

Nel gioco ci troviamo a guidare lo strano duo composto da Penny e Yo-Yo in una strana avventura platform in 3D dai creatori di Sonic Mania, che presenta degli evidenti noti nostalgici per i cultori del genere.