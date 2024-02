NZXT Lift 2, la recensione del nuovo mouse da gaming ancora più leggero

A circa due anni dal primo modello, NZXT rinnova il suo mouse da gaming rendendolo ancora più leggero e lanciandolo in due versioni.

NZXT rilancia, anzi raddoppia: a circa due anni dall'uscita dell'originale Lift, un mouse da gaming ultraleggero con i suoi 67 grammi di peso e il design minimale, l'azienda porta nei negozi una nuova versione del dispositivo, anzi due: un modello simmetrico, Lift 2 Symm; e uno asimmetrico per destrorsi, Lift 2 Ergo. Abbiamo provato per alcuni giorni soprattutto il modello simmetrico, e in questa recensione di NZXT Lift 2 vi illustreremo le differenze rispetto all'originale Lift, i miglioramenti apportati al design e le caratteristiche di un progetto che rimane ancorato alla medesima filosofia: forme essenziali, tanta concretezza e un peso piuma.

Caratteristiche tecniche NZXT Lift 2 Symm presenta un'inedita zigrinatura sui lati che migliora il grip Dicevamo: l'idea di base non è cambiata, ma NZXT ha provato a renderla più raffinata, a cesellarla laddove possibile per togliere il superfluo e ottenere in questo modo delle caratteristiche ancora più interessanti. A partire naturalmente dal peso, che scende ad appena 58 grammi grazie all'eliminazione del pannello inferiore, che ora rivela una struttura aperta. Cambia anche la componentistica interna: il polling rate passa da 1.000 Hz a ben 8.000 Hz, la risoluzione aumenta da 16.000 dpi a 26.000 dpi (il sensore è un PixArt PMW3395), gli switch ottici sono ora testati per ben 100 milioni di click e anche stavolta i piedini in PTFE garantiscono uno scorrimento estremamente fluido del dispositivo. La parte inferiore del Lift 2 presenta una struttura aperta per ridurre il peso del device È insomma un mix di soluzioni e tecnologia sorprendente, quello che i progettisti di NZXT hanno preparato per il Lift 2. Dotato di un comodo cavo paracord da 2 metri, stavolta del tutto privo di illuminazione RGB, equipaggiato con due pulsanti laterali programmabili oltre ai due tasti principali, al selettore dei dpi e allo scroller, il mouse fa della concretezza il proprio punto di forza e stavolta estende il concetto anche al prezzo. Sì, perché pur cambiando praticamente ogni singolo aspetto del progetto, introducendo una componentistica sostanzialmente più sofisticata e un design fra i più leggeri sul mercato, l'azienda californiana è riuscita a mantenere lo stesso identico listino del primo Lift: 59 euro che in questo caso risultano estremamente ben spesi. Scheda tecnica NZXT Lift 2 Symm Design: simmetrico, ambidestro

simmetrico, ambidestro Switch: ottici da 100 milioni di click

ottici da 100 milioni di click Connettività: USB cablato

USB cablato Sensore: ottico, PixArt PMW3395

ottico, PixArt PMW3395 Risoluzione: fino a 26.000 dpi

fino a 26.000 dpi Polling rate: 8.000 Hz

8.000 Hz Dimensioni: 127 x 67 x 38 millimetri

127 x 67 x 38 millimetri Peso: 58 grammi (cavo escluso)

58 grammi (cavo escluso) Prezzo: 59€

Design NZXT Lift 2 è disponibile anche con un'edizione limitata dedicata a Starfield Sul piano del design, NZXT Lift 2 Symm riprende in maniera fedele l'estetica dell'originale Lift, nel nostro caso con una colorazione nera che aggiunge un minimo di carattere al dispositivo. Da questo punto di vista il modello asimmetrico per destrorsi, Ergo, cambia un po' le carte in tavola grazie alla "curva" tipica delle soluzioni ergonomiche. In entrambi i casi una piccola differenza è rappresentata dal logo di NZXT serigrafato sul dorso, quasi in trasparenza, mentre sui lati troviamo una consistente (e inedita) zigrinatura a tutto vantaggio del grip. È tuttavia sul fondo che è possibile notare lo stacco più netto rispetto al precedente modello, la già citata struttura aperta, ma parliamo in questo caso di una differenza pratica piuttosto che estetica, implementata ai fini della riduzione del peso.

Lift 2: Symm o Ergo? NZXT Lift 2 Ergo (a sinistra) e Symm (a destra) Come detto, NZXT Lift 2 è disponibile in due modelli: Symm ed Ergo. Il primo è caratterizzato da un design simmetrico, il secondo da un design asimmetrico per destrorsi, dunque le differenze fra i dispositivi sono sia estetiche che pratiche, con l'Ergo che può contare su linee un po' più accattivanti mentre le specifiche tecniche restano invariate.

Esperienza d'uso NZXT Lift 2 Symm impugnato NZXT Lift 2 Symm fa ancora una volta dell'assoluta leggerezza il suo punto di forza durante l'uso, e bisogna ammettere che muovere il mouse è un'azione che non richiede il minimo sforzo: il dispositivo scivola e il sensore garantisce sempre un'assoluta precisione del puntatore, mentre il software gratuito NZXT Cam offre le funzionalità necessarie per le varie personalizzazioni. La presenza di due soli pulsanti extra rende il Lift 2 una soluzione percorribile unicamente nelle esperienze ludiche più tradizionali, principalmente sparatutto in prima persona, ma in tal senso viene riconfermata la concretezza di un prodotto che, rispetto al passato, può contare adesso anche su una tecnologia molto sofisticata.