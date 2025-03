World of Goo 2 arriva anche su Steam, vediamo quando

2DBOY e Tomorrow Corporation pubblicheranno la versione PC di World of Goo 2 , puzzle game basato sulla fisica, su Steam nel corso della primavera, quindi nel secondo trimestre dell'anno 2025 . World of Goo 2 è in realtà già disponibile per Nintendo Switch e PC, dal 2 agosto 2024, ma quest'ultima versione è stata un'esclusiva temporale dell'Epic Games Store.

Novità della versione Steam

Nell'annuncio, gli sviluppatori hanno promesso che la versione Steam conterrà degli "extra fantastici", come gli obiettivi di Steam, la possibilità di acquistare la colonna sonora originale e altro ancora. È stato pubblicato anche un trailer per stimolare gli utenti ad aggiungere il gioco alle loro liste dei desideri. Vediamolo.

Naturalmente è stata già aperta la pagina Steam, che riporta tra le altre cose i requisiti di sistema (decisamente abbordabili):

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit



Sistema operativo: Windows 10



Processore: Intel Core i5-1135G7



Memoria: 8 GB di RAM



Scheda video: GPU Intel Iris Xe



Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit



Sistema operativo: Windows 10



Processore: Intel Core i5-2500K



Memoria: 8 GB di RAM



Scheda video: GPU NVIDIA GeForce GTX 960



Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Per il resto, se volete avere altri dettagli, leggete la nostra recensione di World of Goo 2, in cui abbiamo scritto: "Nelle sue strutture mobili e caotiche e nella fisica dei suoi fluidi imprevedibili, il mondo virtuale delle Palle Goo è una certezza per gli appassionati di puzzle e, più in generale, di videogiochi creati con cura, coraggio e consapevolezza."