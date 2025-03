Assassin's Creed Shadows ha scalato la classifica di Steam dopo la pubblicazione delle recensioni

Dopo la pubblicazione delle recensioni, Assassin's Creed Shadows ha scalato la classifica globale dei giochi più venduti su Steam , raggiungendo la terza posizione pur essendo ancora in prenotazione. Considerate che ha fatto un balzo di ben 34 posizioni su base settimanale , dopo essere sparito per varie settimane dalla top 10. Evidentemente molti volevano avere una conferma della qualità del gioco prima di acquistarlo.

Ritorno d'interesse

Da notare che Steam stila le sue classifiche in base ai ricavi prodotti, non al numero di copie vendute. Quindi il fenomeno R.E.P.O., che si trova sopra Assassin's Creed Shadows e costa soltanto 9,75 euro, contro i 69,99 euro del titolo di Ubisoft, deve aver venduto molte copie in più nello stesso periodo per fare addirittura meglio.

La classifica globale di Steam al momento di scrivere questa notizia

Detto ciò, attualmente questo è l'unico dato che abbiamo su Assassin's Creed Shadows. In realtà non ci dice niente sul successo o meno del gioco, quindi non possiamo trarne delle conclusioni. L'unica informazione che ci manda è che all'apparire delle recensioni positive, le vendite sono aumentate e che, considerando che su Steam è periodo di saldi primaverili, l'aumento deve essere stato consistente. Quanto consistente è impossibile dirlo.

Per il resto vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Ambientato in Giappone, racconta le vicende di Yasuke e Naoe in un mondo aperto gigantesco e dettagliato. Per avere più dettagli in merito, leggete la nostra recensione di Assassin's Creed Shadows, scritta dal buon Pierpaolo Greco.