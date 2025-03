Il caso di Assassin's Creed Shadows è stato discusso dal parlamento giapponese, Ubisoft censura il gioco

Il caso di Assassin's Creed Shadows e le sue presunte offese alla cultura giapponese è arrivato fino al parlamento giapponese, dove è stato esaminato del materiale di gioco per cercare di valutare la reale gravità della situazione.

Il dibattito è iniziato con il parlamentare Hiroyuki Kada, di orientamento conservatore, che ha sollevato delle preoccupazioni per la presenza in gioco di un altare di un santuario che viene distrutto e per l'inclusione di un santuario del suo distretto di origine, che appare senza l'autorizzazione. Secondo Kada Assassin's Creed Shadow rischia di incoraggiare il vandalismo nel mondo reale. Il politico ha anche ricordato che alcuni turisti si sono arrampicati sui torii dei santuari, con alcuni che ci hanno anche disegnato sopra e che, in buona sostanza, si tratta di una mancanza di rispetto culturale che definisce inaccettabile.

In risposta, il Vice Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria Ōgushi ha affermato che l'uso non autorizzato di luoghi reali è inaccettabile.

Il Primo Ministro Ishiba ha quindi dichiarato nel merito, sgridando Ubisoft, che i disegni sui santuari sono assolutamente inaccettabili, che il Giappone non rimarrà in silenzio su tali questioni e che mostrare rispetto per le culture locali dovrebbe essere un atto di semplice buon senso.