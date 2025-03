Dopo lo straordinario successo della prevendita e il sold-out immediato, il concerto ufficiale di Death Stranding ha annunciato una nuova data in Italia: l'evento si terrà anche il 18 gennaio 2026 alle 21.00, sempre presso il Teatro del Verme di Milano.

Sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle 12.00 del 21 marzo, e i prezzi risulteranno invariati:

Platea 1: 85€ + prevendita

Platea 2: 72€ + prevendita

Platea 3 e Balconata: 65€ + prevendita

Platea 4: 38€ + prevendita

Come già riportato, il Death Stranding: Strands of Harmony World Tour è un evento che farà tappa in dodici paesi, con un'orchestra e cantanti che andranno a eseguire dal vivo i brani più importanti della saga creata da Hideo Kojima, con le musiche di Ludvig Forssell, Low Roar e altri artisti.