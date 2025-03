Il controverso Dancing Eyes per PlayStation 3 è finito online ed è finalmente giocabile

Dancing Eyes era un coin del 1996 che univa un gameplay alla Amidar all'esposizione di ragazze poco vestite. Namco aveva previsto di farne un remake per PS3 ancora più spinto, in cui i livelli erano costruiti direttamente sui vestiti delle ragazze, che venivano ritagliati dalla scimmia protagonista chiudendo i rettangoli che li formavano. Purtroppo Namco cancellò il progetto in corso di sviluppo, per motivi non ben precisati, ma ora una build di lavorazione del 2011 è apparsa online, rendendo il gioco mai pubblicato perfettamente giocabile.