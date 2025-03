Kindle Unlimited è gratis su Amazon Italia in occasione della Feste delle Offerte di Primavera

Il servizio di Kindle Unlimited di Amazon Italia è ora in promozione: potete ottenere due mesi a 0,00€, ovvero con un 100€ di sconto. L'abbonamento dà accesso a un catalogo di romanzi e una selezione riviste, che possono essere scaricate e lette liberamente. Potete trovare il servizio a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione sarà valida fino al 31 marzo 2025, avete quindi un paio di settimane per potervi iscrivere. Ovviamente, se siete già abbonati o state usufruendo della prova gratuita non potete attivare questa promozione. Una volta terminato il periodo gratuita da due mesi, inoltre, l'abbonamento si rinnoverà in automatico a 9,99€ al mese, a meno che non cancelliate il rinnovo.

A cosa serve Kindle Unlimited

Il servizio di Kindle Unlimited di Amazon permette di scaricare e utilizzare - anche offline fintanto che si è abbonati - a un ampio catalogo di romanzi e anche una selezione di riviste. Trovate sia libri italiani che stranieri, compresi titoli appena pubblicati e grandi classici che avete sempre voluto recuperare.

Con il lettore Kindle è facile e veloce accedere ai propri romanzi scaricati tramite Kindle Unlimited

Il vantaggio di Kindle Unlimited è legato al fatto che può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo. Non dovete possedere un lettore eBook Kindle per usarlo, in quanto è compatibile anche con l'applicazione Kindle per mobile (smartphone e tablet) e anche per computer. Non ci sono pubblicità nel servizio (alcuni modelli di Kindle hanno le pubblicità, ma non sono legate al servizio) e non c'è un limite al numero di libri che potete scaricare e provare a leggere.