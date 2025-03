Assassin's Creed Shadows condannato pubblicamente per razzismo da un gruppo di nazionalisti giapponesi

Nagase Takeshi, sacerdote shintoista giapponese e leader del gruppo conservatore Shinsei Nippon (新日本, letteralmente "Nuovo Giappone"), noto per le sue posizioni ultranazionaliste che lo hanno portato a diverse uscite contro la cultura occidentale e ad appoggiare il revisionismo storico sulle atrocità commesse dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, ha pubblicato un video in cui ha espresso una forte condanna verso Assassin's Creed Shadows , reo di mostrare il protagonista Yasuke mentre distrugge il santuario Harimakuni Sohsha Itatehyozu "fedelmente ricreato in computer grafica".

La protesta

Come spiegato, il video è stato pubblicato in questi giorni perché, pur essendo il lancio del gioco previsto per il 20 marzo 2025, pare che stiano circolando delle copie pirata. La descrizione del video è davvero eloquente sui motivi della protesta: "I filmati pre-lancio includono Yasuke che attacca un sacerdote shintoista di passaggio, che corre dalla sala di culto al santuario principale con i piedi sporchi di terra e che distrugge le strutture."

"La pazienza non è una virtù. Dobbiamo protestare ad alta voce per questa questione." L'accusa mossa da Nagase Takeshi e da tutto il gruppo che rappresenta verso Assassin's Creed Shadows è quella di "razzismo verso la cultura giapponese".

"Queste cose sono oltraggiose. È un folle (Yasuke Ndr)! Non potevamo credere ai nostri occhi: è un insulto agli dei giapponesi," afferma Nagase, che chiede di manifestare contro il gioco, per poi usarlo come introduzione a un tema che gli è caro: la presenza di troppi turisti occidentali in Giappone, che definisce "inquinamento turistico." Da qui segue l'appello a vari partiti politici di difendere l'orgoglio nazionale e l'intervento di un sacerdote che sposa completamente la protesta.

Chiaramente Nagase Takeshi esprime una posizione squisitamente politica sull'argomento, che evidentemente è utile alla sua propaganda, visti i continui appelli che nel video vengono fatti alle istituzioni della nazione e agli altri partiti politici.