S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà più aperto alle mod, GSC Game World ne vuole tante

Parlando a VideoGamer, un portavoce di GSC Game World ha dichiarato che lo studio apprezza la "passione" della comunità ed è "profondamente grato" per il loro contributo al gioco: "I modder hanno svolto un ruolo enorme nel plasmare l'universo di S.T.A.L.K.E.R., aggiungendovi le loro storie", hanno dichiarato. "Abbiamo sempre apprezzato questa passione della nostra comunità e siamo profondamente grati per il loro contributo".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà più aperto alle mod, promette il team GSC Game World , che ha ribadito di recente l'importanza del supporto del panorama dei modder per mantenere in vita a lungo il particolare FPS con elementi RPG a mondo aperto.

Le mod hanno un ruolo importante in S.T.A.L.K.E.R.

Ci sono già molte mod disponibili per per S.T.A.L.K.E.R 2 su NexusMods, che vanno dalle modifiche all'interfaccia utente a quelle più profonde, che introducono novità sul fronte del gameplay e aggiustamenti al sistema A-Life del gioco, ma l'intenzione è consentire una continua espansione ed evoluzione in questo ambito.

"Vogliamo davvero che le mod continuino ad arrivare in futuro. Ecco perché Legends of the Zone Trilogy supporta le mod attraverso mod.io anche su console", ha riferito GSC Game World. "Abbiamo anche promesso un supporto alle mod più accessibile e intuitivo per S.T.A.L.K.E.R. 2 e manterremo anche questa promessa. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti".

Con un lancio alquanto complicato sul fronte tecnico ma di grande successo su quello commerciale, GSC Game World ha dovuto lavorare subito al supporto per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e sta continuando a farlo, in particolare sull'implementazione del sistema di gestione dell'IA "A-Life 2", ma oltre a questo c'è anche l'intenzione di facilitare ulteriormente l'implementazione delle mod.