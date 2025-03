Apple Intelligence non convince: Siri delude e le vendite ne risentono

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, le nuove funzionalità di Apple Intelligence, introdotte con iOS 18, non stanno convincendo gli utenti a cambiare iPhone . Il ritardo delle nuove funzioni avanzate di Siri ha ulteriormente alimentato il malcontento, minando le previsioni di vendita di Apple per il 2025.

Siri: una promessa mancata che pesa sulle vendite

Apple aveva promesso che Siri avrebbe ricevuto un aggiornamento rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, rendendolo capace di gestire informazioni personali, contesti conversazionali e interazioni più naturali. Tuttavia, con l'annuncio del rinvio di queste novità, gli utenti si sentono traditi e la credibilità dell'azienda ha subito un duro colpo.

L'annuncio di Apple Intelligence

Come sottolineato da John Gruber, esperto Apple e autore di Daring Fireball, il problema non è solo il ritardo, ma il fatto che Apple abbia venduto una promessa senza una reale base solida: "Il fiasco non è essere in ritardo con l'AI, ma aver venduto una storia che non era vera."