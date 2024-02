Sword Art Online: Fractured Daydream annunciato per PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch

Nel corso del Nintendo Direct, Bandai Namco ha annunciato Sword Art Online: Fractured Daydream, nuovo capitolo nella lunga serie di JRPG, che si è mostrato con un primo trailer e un periodo di uscita su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

In questo caso, il titolo in questione è un gioco d'azione multiplayer ibrido, che consente di affrontare anche l'avventura in singolo e offline sebbene dimostri il suo pieno potenziale nella modalità multiplayer online.

Nel gioco ci troviamo ad avventurarci in una versione distorta del mondo di Sword Art Online che esiste "oltre i ricordi, il tempo e lo spazio", a quanto pare.

Il nuovo capitolo può essere giocato in singolo offline oppure un multiplayer online per un massimo di 20 giocatori contemporaneamente, creando dunque un'esperienza di gioco online alquanto allargata anche se non ai livelli di un MMO vero e proprio.